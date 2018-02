Cel mai inalt hotel din lume a fost inaugurat in Dubai

Ziare.

Gevora Hotel, aflat pe bulevardul Sheikh Zayed, a doborat cu un metru precedentul record in domeniu, care apartinea unui hotel invecinat, a carui inaltime este de 355 de metri.Acea cladire, ce apartine lantului hotelier Marriott , doborase la randul sau recordul stabilit de un alt hotel, Rose Rayhaan (333 de metri) din lantul Rotana, aflat in acelasi cartier din Dubai.Gevora Hotel este un turn de 75 de etaje, vopsit in auriu. Potrivit cotidianului The National, hotelul dispune de patru restaurante, o piscina, un spa de lux si o sala de sport.Dubai se mandreste cu faptul ca detine deja cea mai inalta cladire-turn din lume, Burj Khalifa, ce are o inaltime de 828 de metri. Acelasi emirat a demarat lucrarile de constructie pentru o structura care va fi si mai inalta, dar ale carei dimensiuni sunt insa pastrate in mare secret.Acest oras-stat, una dintre principalele destinatii turistice din Golful Persic, a primit un numar record de turisti in 2017 - 15,8 milioane de vizitatori, cu 6,2% mai mult fata de anul 2016.