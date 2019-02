Cel putin 13 morti dupa ce un autocar s-a rasturnat in Macedonia de Nord

Ziare.

"Treisprezece oameni si-au pierdut viata. Imi pare foarte rau", a declarat Venko Filipce, care nu a anuntat deocamdata numarul ranitilor in accident."Numarul mortilor ar putea creste deoarece sunt persoane ranite in stare grava si care sunt operate", a precizat ministrul, adaugand ca 40 dintre cei 50 de pasageri ai autocarului au fost spitalizati, relateaza AFP.Seful serviciilor de urgenta, Ilir Asani, a declarat presei locale ca cel putin cinci persoane, intre care o femeie insarcinata, sunt grav ranite in urma accidentului.