Cel putin 16 morti in urma trecerii taifunului Phanfone in ziua de Craciun, in Filipine

Autoritatea nationala pentru gestionarea dezastrelor naturale a informat despre acest prim bilant care priveste centrul arhipelagului, transmite AFP.Taifunul care a lovit marti seara zona de coasta din centrul tarii a provocat daune importante, distrugand case si inundand sate.In aceasta tara majoritar catolica, zeci de mii de oameni au fost nevoiti sa isi petreaca Ajunul si ziua de Craciun in adaposturi sau departe de propriile locuinte.Conexiunile de feribot si mai multe zboruri au fost anulate.Desi mai putin puternic, Phanfone a urmat aceeasi traiectorie ca Haiyan , cel mai devastator taifun inregistrat in Filipine si care a ucis mai mult de 7.300 de persoane in 2013, afectand in mod deosebit orasul Tacloban.Taifunul Phanfone, a carui intensitate este in scadere, se indeparta joi de coastele Filipinelor, potrivit Centrului de prognoza meteo Weather Philippines.