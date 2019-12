Cel putin 175 de minori au fost abuzati de membri ai Legiunii lui Cristos

Ziare.

Faptele au fost comise de 33 de religiosi - preoti sau daiconi -, iar Marcial Maciel a abuzat 60 de minori, potrivit acestui raport intern cu privire la o perioada care incepe la infiintarea Fundatiei Legiunea lui Cristos, in 1941, si pana la 16 decembrie 2019, intocmit de o comisie infiintata in iunie de catre superiorul general al congregatiei, Eduardo Robles-Gil.Raportul a fost publicat sambata, dupa ce Papa Francisc, care a facut din lupta impotriva abuzurilor sexuale in Biserica Catolica una dintre prioritatile pontificatului sau, a ridicat marti secretul pontificat care acoperea acest flagel.Institutia este afectata de mai multi ani de dezvaluiri succesive de scandaluri masive de agresiuni pedofile, comise timp de decenii de preoti sau religiosi si musamalizate adesea de ierarhia acestora in mai multe tari, inclusiv in Statele Unite, Chile sau Germania."In marea lor majoritate, victimele erau baieti adolescenti cu varste cuprinse intre 11 si 16 ani", se precizeaza in textul divulgat sambata pe site-ul ceroabusos.org, controlat de Legiunea lui Cristos.Congregatia, infiintata de mexicanul Marcial Maciel (1920-2008), afirma ca inainteaza intr-un proces de "reparatie si reconciliere" cu 45 de victime, recunoscand ca este necesar sa il extinda la celelalte victime.In raport se arata ca 18 dintre cei 33 de religiosi care au comis abuzuri fac in continuare parte din congregatie, dar precizeaza ca ei au fost indepartati din sarcini care au legatura cu publicul sau minori.Dintre cele 33 de persoane, 14 au fost la randul lor victime ale Legionarilor, ceea ce releva existenta unor "lanturi de abuz" in care "o victima a unui Legionar devine, la randul sau, cu timpul, un agresor"."In acest sens, este emblematic faptul ca 111 minori abuzati in Congregatie au fost victime ale parintelui Maciel, a uneia dintre victimele sale sau unei victime a victimelor sale", se arata in raport."Probabil ca exista mai multe cazuri de abuzuri decat cele din raport, iar statisticile ar trebui actualizate cu regularitate", se mai arata in document.Legiunea lui Cristos, care detine centre educative in mai multe tari, s-a distantat de fondatorul sau, protejat o vreme de Vatican inainte sa-i piarda toata increderea.