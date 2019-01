Confuzie totala in tara ramasa fara rege dupa o abdicare istorica de dragul unei femei

Ziare.

Sultanul Muhammad al V-lea, din Kelantan, a demisionat din pozitia de al 15-lea Agong, sau suprem conducator al federatiei, a anuntat duminica Palatul National, dupa ce acesta s-a aflat la carma tarii pentru o perioada ceva mai mare de doi ani, din decembrie 2016.Regii malaezieni sunt de obicei alesi prin rotatie dintre conducatorii celor noua state din tara pentru un mandat de cinci ani. Rolul regelui este in mare parte ceremonial, in conditiile in care cea mai mare parte a autoritatii de guvernare este detinuta de prim-ministru si de cabinetul sau.Urmatorul rege in linia succesiunii este sultanul din Pahang, dar sanatatea precara a conducatorului de 88 de ani a ridicat intrebari privind cine ar trebui sa-i urmeze la tron. Consiliul celor noua sultani se va reuni luni la Palatul National pentru a stabili cine va fi urmatorul rege, relateaza dpa.Totusi, abdicarea regelui nu este cu totul neasteptata. Zvonuri ca regele s-a putea retrage au aparut dupa o reuniune rara de saptamana trecuta a celor noua conducatori.Sultanul Muhammad al V-lea a lipsit doua luni din noiembrie, perioada in care in presa au aparut relatari si imagini potrivit carora s-a casatorit cu fosta regina a frumusetii din Rusia Oksana Voevodina.Palatul nici nu a confirmat, nici nu a infirmat aceste zvonuri, dar nunta a suscitat preocupari ca o straina ar putea deveni regina.In timpul absentei regelui, sultanul din Perak, Nazrin Muizzuddin Shah, a condus Malaezia ca vicerege.Vineri, premierul malaezian Mahathir Mohamed a negat zvonurile de abdicare, afirmand ca nu a primit vreo scrisoare sau vreun indiciu oficial privind o posibila abdicare, scrie Channel NewsAsia."Cea mai profunda recunostinta regelui pentru acordarea unei gratieri regale tatalui meu Anwar Ibrahim. Sa speram ca Malaezia nu va continua sa-si aresteze oamenii politici", a postat pe Twitter parlamentarul Nurul Izzah Anwar luni dimineata.Regele l-a gratiat in mai pe Anwar, lider al Opozitiei care executa o pedeapsa de 5 ani sub acuzatia de sodomie.Gratierea, care i-a curatat cazierul de toate condamnarile anterioare, a deschis calea pentru reintrarea lui in politica malaeziana, unde se anticipeaza ca-i va lua locul intr-o buna zi actualului prim-ministru.Regele Muhammad al V-lea s-a aflat in fruntea tarii intr-un moment de cotitura din istoria tarii, dupa o victorie a coalitiei conduse de Mahathir Mohamed, Pakatan Harapan, in alegerile din mai 2018, care a pus capat unei dominatii de 61 de ani a formatiunii Barison Nasional.