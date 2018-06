Controversatul presedinte filipinez si-a gasit o noua tinta: Cat poate fi Dumnezeu de prost?

Ziare.

Intr-un discurs sustinut 22 iunie, in cursul deschiderii unui summit consacrat tehnologiilor informatice si comunicarii la Davao, seful statului filipinez a profitat pentru a-l ataca pe ...Dumnezeu, informeaza dpa.Concret, Rodrigo Duterte nu a ezitat sa-l trateze pe Cel de Sus drept "prost", pentru ca l-a lasat pe Adam sa manance marul in Rai, conform Bibliei, ceea ce a constituit originea raului in lume.El i-a reprosat lui Dumnezeu: "Tu ai creat ceva perfect si apoi Te-ai gandit la un eveniment care va distruge calitatea propriei Tale lucrari". "Cat poate fi Dumnezeu de prost? Este prost ca l-a facut pe Adam sa manance marul", a spus in continuare liderul filipinez.Amintind ca, de atunci, fiecare barbat si femeie au "pacatul originar" in gene, Rodrigo Duterte si-a continuat tirul intrebarilor: "A fost fapta parintilor nostri - noi nu ne nascusem inca, dar acum avem in sange pacatul originar. Ce fel de religie este aceasta? Eu nu pot sa o accept!".Totusi, Duterte a sustinut ca el crede ca in existenta unui "spirit universal". Foarte ofensiv impotriva religiei catolice, presedintele filipinez s-a mai lansat intr-o lunga tirada, acuzandu-i de "ipocrizie" pe preotii catolici care critica cu virulenta razboiul violent dus de guvernul sau impotriva traficantilor de droguri.Un purtator de cuvant al presedintiei de la Manila, Harry Roque, a declarat luni ca afirmatia lui Duterte reprezinta doar o convingere personala a acestuia si nu o atitudine oficiala fata de religia catolica. El a spus ca Duterte tinde sa utilizeze cuvinte tari atunci cand isi exprima convingerile."Asta este convingerea personala a presedintelui", spuse el. "Suntem liberi sa credem in religie si suntem, de asemenea, liberi sa nu credem in religie. Presedintele are propriile credinte spirituale", a mai spus acesta.Duterte a criticat in trecut Biserica Catolica din Filipine, unde mai mult de 80% din populatie practica aceasta religie, acuzandu-i pe preoti de coruptie si abuz sexual.In 2015, in timp ce era inca primar la Davao, el l-a blestemat pe papa Francisc din cauza ambuteiajelor pe care le provocase vizita sa.Anterior, Rodrigo Duterte isi facuse o placere rautacioasa din a insulta si de a-i certa pe diversi lideri si responsabili de la toate nivelurile. La 3 iunie, presedintele filipinez declarase ca un expert ONU putea sa se duca "la naiba" pentru ca il dezaprobase pentru recenta destituire a presedintei Curtii Supreme a arhipelagului, Maria Lourdes Sereno.Printre alte fapte "notabile", in 2016, Rodrigo Duterte nu ezitase sa-i arate degetul mijlociu Uniunii Europene, sa-l trateze pe secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, drept "imbecil" si sa-l califice pe presedintele american Barack Obama drept "fiu de catea".