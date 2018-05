Criza politica se adanceste in Armenia. Se anunta proteste masive miercuri: Blocam tara!

Armenii, chemati la proteste: Blocam tara!

Proteste de saptamani bune

Membrii Parlamentului de la Erevan au votat la limita impotriva deciziei de numire in functia de prim-ministru a lui Nikol Pasinian. Liderul opozitiei este singurul candidat prezentat pentru functia de premier.Nikol Pasinian a fost coordonatorul protestelor masive desfasurate in ultimele saptamani la Erevan care au avut drept rezultat demisia premierului Serj Sargsyan. Pasinian, un fost jurnalist in varsta de 42 de ani, care a fost inchis timp de doi ani, era considerat singurul candidat potrivit in functia de premier.El ii avertizase pe membrii Parlamentului ca va urma un "val tsunami politic" daca nu ii vor acorda votul de incredere pentru a deveni prim-ministru.Pasinian a declarat ca incepand cu ora 08:15 (ora Romaniei, 07:15), miercuri, suporterii sai vor bloca drumurile, caile ferate si aeroporturile.Planificarea protestelor reprezinta un conflict intre miscarea initiata de Pasinian, care are mii de suporteri, si partidul de conducere, care este determinat sa pastreze puterea."Vom bloca strazile, aeroporturile, metroul, caile ferate, orice poate fi blocat. Daca toata lumea participa la un act de protest, va fi o victorie completa a oamenilor din Armenia. Efortul nostru este unul non-violent, este un protest pacifist", a declarat Pasinian sustinatorilor sai.Formatiunea care detine majoritatea in Parlament, Partidul Republican, nu a prezentat niciun candidat pentru postul de premier, in scopul detensionarii situatiei.Premierul Serzh Sarksyan a anuntat saptamana trecuta ca va renunta la functie pe fondul protestelor nationale.Toti cei 47 de parlamentari ai opozitiei au votat cu Pasinian, dar erau necesare si sase voturi din partea Partidului Republican pentru obtinerea majoritatii in Parlamentul de 105 locuri.Liderul opozitiei a atras atentia ca exista tentative de blocare a parcursului sau politic si a indemnat protestatarii sa ramana pe strazi pentru a impiedica Partidul Republican "sa fure victoria poporului".