Crucea Rosie denunta, intr-o campanie mondiala, un risc "tot mai mare" de folosire a armamentului nuclear

"In aceasta perioada de tensiuni internationale tot mai puternice, indemn toata lumea sa actioneze cu toata urgenta si cu hotarare pentru a pune capat erei armelor nucleare", afirma, citat intr-un comunicat, presedintele CICR Peter Maurer.Aceasta campanie - intitulata faraarmenucleare.org si insotita de un videoclip - are ca "scop sa atraga atentia publicului asupra consecintelor umanitare catastrofale pe care le-ar avea un razboi nuclear", anunta CICR si FICR.Cele doua organizatii, cu sediul la Geneva, indeamna totodata "oamenii sa ceara guvernelor lor sa semneze si ratifice Tratatul privind interzicerea armamentului nuclear", in contextul in care "riscul ca asemenea arme sa fie din nou folosite creste".Pana in prezent, 70 de tari au semnat acest tratat, iar alte 21 l-au ratificat sau au aderat la el in alt mod."Orice risc ca armele nucleare sa fie folosite este inacceptabil. Tratatul reprezinta o lumina de speranta si o masura esentiala pentru a reduce riscul unei catastrofe nucelare", subliniaza Peter Maurer.Acest apel are loc in contextul in care Statele Unite si Rusia tocmai si-au suspendat participarea la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), ceea ce risca sa conduca la o relansare a cursei inarmarii, potrivit unor experti.Tratatul INF, incheiat de Uniunea Sovietica si Statele Unite in 1987, in timpul Razboiului Rece, aboleste o intreaga clasa de rachete terestre, cu o raza de actiune cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri.Washingtonul, care acuza Moscova ca incalca acest tratat de dezarmare nucleara, a anuntat la inceputul lui februarie lansarea procesului retragerii din Tratatul INF.In urma suspendarii Tratatului INF, viitorul Tratatului START de reducere a arsenalelor nucleare, care expira in doi ani, intra la randul sau in discutie.