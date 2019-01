Cuba a fost maturata de o tornada mortala care avea forta unui uragan (Foto&Video)

A rare tornado hit Havana, Cuba on Sunday night leaving three people dead and 172 injured, according to Cuba's president.



The storm cut off power to many areas of the capital. pic.twitter.com/VScCIATqyX - AJ+ (@ajplus) 28 ianuarie 2019

Send out prayers to our people in Cuba who were hit my a rare tornado leaving 3 dead and 172 injured 🇨🇺 🙏🏻 #Cuba pic.twitter.com/jxp71h2Jcu - Quien Sos Vos (@QuienSosVos_) 28 ianuarie 2019

Tornado reported in Havana, Cuba last night, January 27/28. so far 3 confirmed fatalities and 172 injuries. Report: Tornado Videos. pic.twitter.com/cuQp6F9Uia - severe-weather.EU (@severeweatherEU) 28 ianuarie 2019

At least 3 people were killed and more than 170 more injured after a tornado slammed into Cuba overnight.



Officials say a tornado also touched down 13 miles northwest of Miami - but the NWS has not confirmed it. pic.twitter.com/2nHBAOF5HS - TODAY (@TODAYshow) 28 ianuarie 2019

CUBA TORNADO: A strong tornado took citizens of Havana by surprise Sunday evening, killing at least 3 people and injuring over 170. Damage was severe on homes, electric cables knocked down, and cars were lifted and thrown meters away against buildings. @FromHavana pic.twitter.com/gMvh5XDlO8 - CGTN America (@cgtnamerica) 28 ianuarie 2019

#BREAKING - 3 dead and over 170 injured after a tornado hit the city of #Havana in #Cuba causing damage to buildings and property overnight.⠀

⠀#IBN #BreakingNews #CubaTornado pic.twitter.com/FsnGXdZ4nK - IBN - Intl Breaking News (@intlbreaking) 28 ianuarie 2019

Cuba tornado: Three dead and 172 injured as Havana struck by devastating storm



Vehicles were crushed by falling debris or thrown around like toy cars as the tornado tore through neighbourhoods in Havana pic.twitter.com/A1TJBW6YUQ - Lilian Chan (@bestgug) 28 ianuarie 2019

Ziare.

com

Potrivit site-ului oficial Cubadebate, "Havana a fost afectata de o puternica tornada ce poate fi comparata cu forta unui uragan de categoria 4 sau 5, desi impactul sau este mai localizat", relateaza marti AFP si EFE.Vanturi de 300 km/h s-au inregistrat la trecerea tornadei deasupra orasului, care a durat 16 minute, a declarat Celso Pazos, directorul Institutului de Meteorologie (Insmet) . Un expert al institutului, Armando Caymares, a explicat ca "oamenii au auzit un zgomot asemanator cu al unui avion cu reactie".Jurnalisti AFP au constatat la fata locului ca strazile din cartierul Luyano sunt pline de fragmente desprinse din cladiri. Bucati din balcoane au cazut, iar mai multe cladiri si unele strazi au fost blocate de copacii prabusiti.Alte zone afectate ale capitalei cubaneze sunt Santos Suarez, Via Blanca si Chibas."Suntem in drum pentru a inspecta locurile afectate de acest fenomen de mare intensitate la Regla", un cartier din sud-estul Havanei, a postat presedintele pe Twitter."Exista pagube considerabile si, deocamdata, deplangem pierderea celor trei vieti omenesti si estimam numarul ranitilor la 172", a adaugat presedintele cubanez, precizand ca echipele de salvare opereaza deja in zonele afectate.Potrivit noului bilant oficial, publicat luni seara, cifra mortilor a urcat la 4, iar cea a ranitilor la 195, dintre care multi sunt in stare grava. Aproximativ 1.238 de locuinte au fost avariate de tornada, dintre care 124 au fost complet distruse, informeaza Juan Montalvo, un responsabil al guvernului provinciei."Tornada puternica deasupra Havanei. M-a prins pe strada, in masina, cu sotia si copiii mei. A trebuit sa evit cracile rupte ale copacilor, inundatii si vanturi violente. Este ingrozitor", a povestit actorul Luis Silva, supranumit 'Panfilo', care s-a intalnit cu presedintele american Barack Obama, in cadrul vizitei sale istorice in insula in 2016.Tornada s-a format in timpul puternicei furtuni care s-a abatut duminica deasupra partii de vest a Cubei, insotita de rafale de vant de pana la 100 km/h si care s-a prelungit pana luni dimineata.