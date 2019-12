Cutremur in Filipine: Cel putin patru persoane au murit, printre care o fetita de 6 ani (Foto&Video)

JUST IN: Classrooms in Matanao Natl. High School at Matanao, Davao del Sur were badly damaged due to magnitude 6.9 earthquake. #linog #lindol #EarthquakePH #Mindanao pic.twitter.com/FhpPglhWdW - Philippine Emergency Alerts - PEA (@AlertsPea) December 15, 2019

Cutremurul a avut epicentrul la 56 de kilometri sud de orasul Davao - cel mai mare oras de pe insula Mindanao, a doua ca marime si cea mai sudica ce apartine Filipinelor - si s-a produs la o adancime de 53 de kilometri, relateaza EFE.Potrivit Institutului Filipinez de Vulcanologie si Seismologie (Phivolcs), cutremurul a avut magnitudinea de 6,9 grade.Cutremurul a fost urmat dupa 20 de minute de un alt seism de 5 grade, produs la o adancime de 10 kilometri, iar dupa amiaza la 15:09 ora locala s-a inregistrat o replica cu magnitudinea de 5,7 cu epicentrul la aceeasi adancime.Retelele de socializare din Filipine au difuzat intens imagini cu cladiri care se clatina dupa seria de cutremure, in timp ce Sebastian Durterte, primarul orasului Davao - cel mai mare centru urban al insulei unde s-au produs seismele - a anuntat inchiderea scolilor luni pentru inspectarea pagubelor.Cel putin patru persoane au murit, printre care si o fetita in varsta de 6 ani a carei casa s-a prabusit, in provincia Davao del Sur, la 1.000 de kilometri sud de Manila.Trei centre comerciale s-au prabusit in orasul Padada din aceeasi provincie, provocand moartea a cel putin alte trei persoane, potrivit autoritatilor locale.Alte sase persoane au fost salvate dupa prabusirea unei cladiri, in timp ce un numar necunoscut de victime sunt prinse in continuare sub daramaturi.Cel putin alte 14 persoane au fost ranite in orasul Magsaysay, informeaza o oficialitate locala.Arhipelagul Filipinelor este afectat de seisme de aproape cinci ori pe zi, care sunt in general prea mici pentru a fi sesizate fara instrumente specifice. Totusi, in cursul ultimilor 30 de ani s-au produs trei cutremure catastrofale in Filipine.