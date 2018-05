Cutremur intr-o mina din Polonia: Doi oameni au murit si trei sunt disparuti

Ziare.

com

Duminica, echipele de salvare au recuperat si au adus la suprafata corpurile fara viata a doi mineri, a declarat presei managerul societatii JSW care exploateaza mina, Daniel Ozon, relateaza AFP."Am putut identifica al doilea miner gasit (duminica). Am mers sa vad familiile pentru a le informa despre acest lucru", a spus el, subliniind ca luni vor fi facute teste ADN pentru a identifica primul miner gasit.Potrivit lui Ozon, echipele de salvare au gasit langa corpul minerului identificat un mesaj pe care il scrisese sotiei lui.Echipele de salvare incercau duminica seara sa ajunga la ceilalti trei mineri blocati sub pamant. "Facem totul pentru a-i gasi cat mai repede posibil", a declarat Daniel Ozon.Peste 200 de persoane participau la operatiuni si incercau sa ajunga la cei disparuti pe doua culoare diferite.Cutremurul, cu magnitudinea 3,42 potrivit Oficiului polonez al minelor, a avut loc sambata la orele 11.00 (09.00 GMT) la o adancime de 900 de metri si a fost resimtit la suprafata de locuitorii orasului.In momentul producerii seismului, in mina se aflau 11 persoane. Daniel Ozon a informat ca patru dintre acestea au putut iesi imediat, iar alte doua au fost gasite de echipele de salvare.Carbunele ramane principala resursa energetica in Polonia. Anul trecut, din minele poloneze s-au extras 65,5 milioane de tone de carbune.