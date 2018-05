Cutremur puternic in Hawaii - cel mai mare din 1975

Ziare.

Seismul a avut 6,9 grade pe scara Richter, conform CNN . A fost cel mai puternic cutremur dintre cele 110 inregistrate in doar 24 de ore de la eruptia vulcanului Kilauea.Vestile nu sunt bune nici in privinta zilelor care urmeaza. "Activitateta (vulcanului -n.red.) continua. Nu pare sa incetineasca", a declarat Talmadge Magno, reprezentant al autoritatilor.Mii de oameni au fost evacuati in ultimele zile in urma eruptiei vulcanului Kilauea. Autoritatile au transmis ca le vor permite oamenilor sa intre in zonele evacuate pentru a putea sa isi ia din lucrurile lasate in urma. In jur de 770 de cladiri si 1.700 de persoane au fost evacuate in total.In ultimele zile, in presa locala au aparut imagini cu lava inaintand pe strazi. In altele apare lava arzand intr-o padure deasa din jurul Vulcanului Kilauea si o bariera de magma.Citeste si Stare de urgenta in Hawaii. Mii de oameni fug din calea vulcanului Kilauea (Foto&Video) A.G.