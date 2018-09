Dalai Lama stia din anii 1990 despre agresiunile sexuale comise de unii maestri budisti

Ziare.

com

Aflat intr-o vizita de patru zile in Olanda, liderul spiritual s-a intalnit vineri cu victimele prezumatelor agresiuni sexuale comise de unii maestri spirituali. Reuniunea a fost organizata ca raspuns la apelul a 12 dintre victime, care au lansat o petitie in acest sens.Autorii petitiei lansate luni si-au exprimat dorinta de a-l intalni pe Dalai Lama, aflat intr-un turneu european, pentru a-i impartasi experientele lor."Stiam deja lucrurile acestea, nu e nimic nou", a declarat Dalai Lama sambata seara pentru televiziunea publica olandeza NOS.In timpul unei conferinte a liderilor budisti occidentali desfasurate in 1993, la Dharmshala, o localitate in nordul Indiei, "cineva a mentionat problema acuzatiilor sexuale", a precizat liderul tibetan intr-un interviu desfasurat in limba engleza."Am cautat refugiu in budism cu spiritul si inima deschise, pana am ajuns sa fim violati in nume acestuia", acuza victimele in scrisoarea lor semnata de circa o mie de persoane.Persoanele care comit agresiuni sexuale nu se preocupa de invataturile lui Buddha, a continuat liderul spiritual, adaugand ca celor banuiti a fi vinovati ar trebuie sa le fie "rusine".Dalai Lama, in varsta de 83 de ani, a denuntat mereu un astfel de comportament iresponsabil si contrar eticii, se spune in scrisoarea destinata victimelor si redactata de Tseten Samdup Chhoekyapa, membru oficial al biroului liderului spiritual."Acesta a recomandat ca maestrii sa fie avertizati ca un astfel de comportament este intolerabil si trebuie sa inceteze", se precizeaza in scrisoarea pregatita cu ocazia reuniunii de vineri.O noua intalnire este prevazuta sa aiba loc in noiembrie, la Dharamsala, intre toti liderii spirituali tibetani, unde ar "trebui sa se vorbeasca" despre acuzatiile de agresiune sexuala, a sugerat Dalai Lama."Liderii religiosi trebuie sa fie mai atenti la aceasta problematica", a concluzionat acesta.