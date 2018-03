Demisii din guvernul Slovaciei, dupa asasinarea jurnalistului care dezvaluise fapte de coruptie

Ziare.

com

"Va spun sincer, nu pot accepta ca un jurnalist a fost asasinat in timpul mandatului meu", a argumentat ministrul Culturii, Marek Madaric.Separat, alti doi oficiali guvernamentali slovaci si-au anuntat demisiile, deoarece au fost mentionati in relatarile jurnalistului Jan Kuciak despre fraude si acte de coruptie. Este vorba de Viliam Jasan, secretarul Consiliului National de Securitate, si de Maria Troskova, consilier pentru Afaceri politice al premierului Robert Fico. Jurnalistul Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, si prietena lui au fost impuscati mortal in urma cu cateva zile.Jan Kuciak lucra la publicatia Aktuality.sk si in cadrul Centrului ceh pentru Jurnalism de Investigatii, relatand despre modul in care grupul infractional italian Ndrangheta s-a stabilit in Slovacia si comite fraude cu fonduri europene impreuna cu lideri politici de la Bratislava.Premierul Robert Fico a transmis condoleante familiei jurnalistului asasinat si a promis oferirea unei recompense de un milion de euro pentru informatii care sa permita arestarea autorului asasinatului."Transmit sincere condoleante. Daca se va confirma ca acest act are legatura cu activitatea profesionala a jurnalistului, este vorba de un eveniment fara precedent, un atac la adresa libertatii presei", a spus Robert Fico.