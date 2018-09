Doi jurnalisti Reuters au fost condamnati la sapte ani de inchisoare, in Myanmar

Ziare.

com

Cei doi jurnalisti - Wa Lone, in varsta de 32 de ani, si Kyaw Soe Oo, in varsta de 28 de ani - au fost condamnati la sapte ani de inchisoare de catre o instanta din Myanmar, fiind acuzati ca au obtinut documente secrete de stat cu intentia de a afecta securitatea nationala, scrie BBC.Cei doi reporteri au fost arestati anul trecut pentru incalcarea legii privind secretul de stat.La momentul arestarii lor, in luna decembrie a anului trecut, reporterii lucrau la o ancheta privind uciderea a zece musulmani Rohingya intr-un sat din vestul statului Rakhine, in timpul unei intervenii militare despre care agentiile ONU au spus ca a dus la stramutarea a 700.000 de Rohingya in Bangladesh.Reporterii au spus ca au fost arestati aproape imediat dupa ce au primit niste documente intr-un restaurant din nordul Yangon de la doi politisti pe care nu ii cunosteau.In luna aprilie, capitanul de politie Moe Yan Neing a depus marturie ca un ofiter a cerut subordonatilor sa ii dea documente secrete lui Wa Lone pentru a-l prinde pe reporter.Dupa aceasta audiere, Moe Yan Neing a fost condamnat la un an de inchisoare pentru ca a incalcat disciplina impusa in politie si a vorbit cu Wa Lone.Scriitori, jurnalisti si activisti ai drepturilor omului din intreaga lume au facut front comun pentru cei doi reporteri inchisi, iar ONU si oficiali ai mai multor tari vestice au cerut eliberarea lor.