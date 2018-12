Doi romani au fost arestati in Salonic pentru trafic de migranti

Ziare.

Cei doi sunt un barbat de 34 de ani si o femeie de 27 de ani, arata Ekathimerini Romanii au fost arestati, marti, in timp ce ieseau dintr-un depozit in care se aflau 44 de migranti - 27 din Pakistan (inclusiv doi minori), 15 din Afganistan si doi din Bangladesh. Acestia erau inchisi in depozit si urmau sa fie dusi la o alta locatie.Cei 44 au trecut granita greco-turca in grupuri mici si au platit cate 1.700 de euro fiecare.Intr-un alt caz, politia din Salonic a arestat luni dimineata trei pakistanezi care tineau doua persoane din Bangladesh ostatice intr-un apartament, cerand rascumparare de la familiile acestora.A.G.