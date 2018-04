Doi turisti au murit in Malta dupa ce un autobuz a lovit crengile unui copac

Malta bus crash: 2 British boys injured in deadlyaccident https://t.co/EfGoDDg6Gg pic.twitter.com/8P7ofOF5Z9 - Saara Leon (@saara_leon) 10 aprilie 2018

Autobuzul pentru turisti se deplasa in apropierea satului Zurrieq la momentul accidentului. Doi dintre cei loviti de crengi au murit la fata locului, potrivit ministrului sanatatii, Chris Fearne. In total, 50 de persoane au beneficiat de ingrijiri medicale.Politia nu a dezvaluit nationalitatea celor doi morti, dar televiziunea de stat a relatat ca ar fi vorba de un spaniol si un belgian.Politia a precizat in schimb ca trei dintre cei sase raniti grav sunt britanici - doi baieti de 6 si 8 ani si un barbat de 44 de ani. Ceilalti trei raniti grav sunt o nemtoaica de 31 de ani, o femeie din Italia, de 72 de ani, si un barbat de 35 de ani a carui nationalitate nu este cunoscuta pana in prezent. Doisprezece dintre raniti sunt copii.Soferul era un cetatean maltez de 24 de ani.In imaginile difuzate de media se poate vedea cum victimele sunt luate de la nivelul superior al autobuzului cu macarale.Potrivit DPA, este posibil ca crengile lovite de autobuz sa fi fost afectate de rafalele de vant foarte puternice care au lovit Malta duminica seara, dar nu se stie cu certitudine acest lucru.Spitalul in care sunt tratate victimele le-a cerut oamenilor sa nu mearga la urgente decat daca este absolut necesar si a facut un apel public la cetateni sa doneze sange."Este unul dintre cele mai grave accidente rutiere din istoria Maltei", a declarat Pierre Vella, consultat al Consiliului maltez pentru siguranta rutiera.Guvernul maltez a anuntat ca a intrat in contact cu ambasadele tarilor din care provin victimele.