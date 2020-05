Dupa ce a acuzat ca testele de COVID-19 sunt defecte, presedintele Tanzaniei importa o potiune-minune din Madagascar

Ziare.

com

"Sunt in discutii cu Madagascarul, care ne-au trimis o scrisoare in care spun ca au descoperit un tratament. Vom trimite un avion sa aduca acest medicament, sa beneficieze si Tanzania de el. Lucram zi si noapte la asta", a declarat public presedintele tanzanian, citat de BBC Bautura facuta din artemisia (pelinul dulce), planta care sta la baza unuia dintre ingredientele din care e facut tratamentul anti-malarie, a fost denumita de producator Covid-Organisc si a fost prezentata drept tratament minune dupa ce a fost testata pe 20 de persoane de-a lungul a trei saptamani, dupa cum a explicat, pentru BBC, Lova Hasinirina Ranoromaro, sefa cancelariei prezidentiale tanzaniene.Si presedintele din Congo a facut de curand promisiuni similare cetatenilor, iar unele tari africane deja au importat bautura. Chiar sambata Madagascarul a livrat un transport spre Guineea-Bissau si presedintele Andry Rojoelina a anuntat pe Twitter ca a trimis un convoi special si catre Guineea Ecuatoriala.Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat deja casi a cerut oamenilor sa nu isi administreze singuri medicamente sau diverse tratamente anti-COVID, fie ele si naturiste.Amintim ca duminica acelasi presedinte tanzanian John Magufuli acuza ca kiturile de teste pentru coronavirus dau rezultate eronate, precizand ca au avut rezultat pozitiv esantioane de la o capra si de la un fruct pawpaw.Kiturile de teste au fost importate de Tanzania si Magufuli a spus ca a instruit fortele de securitate sa le verifice calitatea luand aleatoriu esantioane non-umane, inclusiv de la un fruct pawpaw, de la o capra si o oaie. Acestea au fost trimise la laborator cu etichete cu nume si varste de oameni. Tehnicienii de la laboratorul din Tanzania nu au stiut originea esantioanelor. Esantioanele de la pawpaw si de la capra au avut rezultat pozitiv."Se intampla ceva. Am spus dinainte ca nu ar trebui sa acceptam ca orice ajutor este cu intentie buna pentru aceasta natiune", a spus duminica Magufuli.Tanzania a inregistrat pana acum 480 de cazuri de infectare cu coronavirus si 17 decese.