Emirul Dubaiului a ordonat rapirea a doua fiice si a amenintat-o pe una dintre sotiile sale

Aceste concluzii ale unui judecator londonez au fost facute in cadrul unui proces intre Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, in varsta de 70 de ani, care este si seful guvernului din Emiratele Arabe Unite, si printesa Haya, in varsta de 45 de ani.Aceasta din urma, devenita in 2004 cea de-a sasea sotie a suveranului din Dubai, a facut senzatie pe plan international in vara anului trecut cand a reusit sa fuga la Londra , luand cu ea pe cei doi copii ai cuplului, in prezent in varsta de opt si 12 ani, relateaza AFP.Printesa Haya a demarat o procedura judiciara inedita impotriva sotului ei, de care, potrivit spuselor sale, ar fi divortat in secret la inceputul anului 2019. Ea a cerut judecatorului pentru chestiuni familiale de la Inalta Curte de Justitie din Londra o masura de protectie impotriva unei casatorii fortate ce l-ar putea viza pe unul dintre cei doi copii ai cuplului.De asemenea, printesa Haya a cerut sa beneficieze si de o masura de protectie impotriva brutalitatii si a solicitat custodia copiilor.La randul sau, seicul Mohammed bin Rashid Al-Maktoum a solicitat revenirea copiilor sai in Emiratele Arabe Unite.In concluziile formulate asupra anumitor puncte procedurale, judecatorul londonez a considerat ca emirul "a actionat, incepand de la sfarsitul anului 2018, intr-o maniera ce a vizat intimidarea si infricosarea printesei Haya".In aceasta procedura judiciara, printesa Haya a cerut justitiei sa se pronunte mai ales in ceea ce priveste soarta altor doua fete, Shamsa si Latifa, pe care emirul din Dubai le are cu o alta sotie.Potrivit judecatorului, seicul Mohammed bin Rashid Al-Maktoum "a ordonat si orchestrat" rapirea fiicelor sale Shamsa si Latifa.Intr-un comunicat, emirul a denuntat insa aceasta hotarare "care, inevitabil, relateaza doar o versiune a situatiei" si "nu ii protejeaza pe copii de atentia mass-media", solicitand in acelasi timp presei sa respecte viata privata a familiei sale.In martie 2018, Latifa al-Maktoum, in varsta de 32 de ani, anuntat intr-un videoclip difuzat pe YouTube ca dorea sa fuga din tara sa.In pragul lacrimilor, printesa spunea ca a fost "torturata" si "incarcerata timp de trei ani" de tatal ei, dupa o prima tentativa de evadare realizata in perioada adolescentei sale in 2002. In acelasi mesaj video, ea si-a criticat tatal spunand ca acesta "se gandeste doar la imaginea lui" si "a distrus vietile multor persoane"."Am facut acest video in cazul in care incercarea mea va esua", a spus ea. Clipul a fost incarcat pe YouTube pentru ca tentativa de evadare, demna de un thriller si inceputa pe 24 februarie 2018, a esuat intr-adevar, intr-o maniera spectaculoasa.Guvernul din Dubai a sfarsit prin a rupe tacerea despre acea evadare ratata pe 17 aprilie 2018, confirmand ca printesa Latifa a fost "readusa" in sanul familiei sale si ca se simte "bine".Atunci cand avea varsta de doar 18 ani, sora ei Shamsa, care s-a nascut in 1981, a incercat la randul ei sa fuga de tatal sau in 2000, cand se afla intr-o vacanta in Anglia. Conform declaratiilor facute de Latifa, sora ei a fost gasita dupa doua luni; ea fost "drogata", adusa la Dubai cu un avion privat, si "inchisa".