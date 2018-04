Emmanuel Macron si Angela Merkel cer reformarea UE, pentru a face fata provocarilor mondiale

Ziare.

Angela Merkel si Emmanuel Macron au reiterat intentia de reformare a Uniunii Europene si a zonei euro.Europa este intr-un moment crucial. "Traim un moment de aventura europeana care este cu adevarat unic", a afirmat Macron, la Berlin, dupa intrevederea pe care a avut-o cu Angela Merkel, potrivit publicatiei Die Welt.Suveranitatea comuna a Europei va fi testata in contextul noii ordini mondiale, a atras atentia liderul de la Paris. "Chiar si la nivelul statelor au aparut dubii si sunt noi viziuni nationaliste", a subliniat el.Ambele administratii sunt de acord ca "zona euro nu este suficient de rezistenta la crize", a declarat Angela Merkel. "Avem nevoie de o dezbatere deschisa si, in final, de capacitatea de a face compromisuri", a subliniat liderul german.Emmanuel Macron a reiterat ideea crearii unui buget comun al zonei euro si a unui post de ministru comunitar al Finantelor.Angela Merkel a admis ca exista disensiuni intre Germania si Uniunea Europeana, pe de o parte, si Statele Unite, pe de alta, dar a evidentiat angajamentul sau pentru relatiile transatlantice."Suntem intr-o perioada in care avem divergente. Dar relatiile transatlantice au o mare valoare si o apreciem", a subliniat liderul german.