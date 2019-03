Era beat, era capitan rus si a facut praf un pod intrand cu nava in el (Video)

Ziare.

Nava Seagrand, sub pavilion rusesc, a provocat o gaura de cinci metri in pod.Capitanul navei de peste 6.000 de tone avea o alcoolemie peste limita legala, a anuntat agentia Yonhap din Coreea de Sud, arata Moscow Times Nu au fost provocate pagube si in alte parti ale podului, dar circulatia pe acesta a fost oprita din motive de siguranta.De asemenea, autoritatile incearca sa afle de ce nava se indrepta inspre pod, cand ar fi trebuit sa mearga in directia opusa.Capitanul vasului a ignorat avertismentele politistilor de frontiera care ii cereau sa schimbe directia. Dar se pare ca acesta nu stia foarte bine limba engleza si este posibil sa nu fi inteles.Inainte cu o ora de a lovi podul, Seagrand a lovit si o nava de croaziera in port.A.G.