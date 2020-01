Eruptia spectaculoasa a unui vulcan din Insulele Galapagos (Galerie foto)

El #Volcan #Fernandina, #Galapagos presento agitacion sismica y #erupcion hoy alrededor de las 18:00 y 18:10 tiempo local de Galapagos.



La actividad eruptiva se localiza al este de la Isla.



La ultima erupcion de este volcan ocurrio hace 19 meses (16-18 de junio 2018) pic.twitter.com/oZOyiGbnpu - Informe Sismico (@InformeSismico) January 13, 2020

#Fernandina es una de las islas mas jovenes del archipielago. Su valor ecologico es muy alto pues sus ecosistemas albergan especies como iguanas terrestres y marinas, culebras, ratas endemicas, cormoranes no voladores, pinguinos, entre otras. Esta isla no tiene poblacion humana.

#ECUADOR🇪🇨 | Durante el dia de ayer, entro en una nueva fase eruptiva el volcan #LaCumbre en la isla #Fernandina, perteneciente a las islas #Galapagos.

#Galapagos| Volcan #LaCumbre de la isla #Fernandina entro en un nuevo proceso de erupcion. Fernandina es una isla pristina, la mas joven de Galapagos en la que habitan iguanas terrestres y marinas, roedores endemicos, culebras, pinguinos y pinzones.

🚨 Confirmamos la erupcion del volcan #LaCumbre, en la isla #Fernandina, #Galapagos. El volcan es uno de los mas activos del archipielago, erupciono por ultima vez en junio de 2018.

"Vulcanul La Cumbre a intrat in eruptie in aceasta seara", a anuntat Parcul National Galapagos (PNG) intr-un comunicat, citat de AFP."Valoarea ecologica a insulei Fernandina este foarte importanta, deoarece ecosistemele sale gazduiesc specii unice, cum ar fi iguanele terestre si marine, serpi, sobolani endemici, cormorani si pinguini", a adaugat PNG.Potrivit aceleiasi surse, acest vulcan, cu o inaltime de 1.467 de metri, prezinta o fisura de-a lungul flancului sud-estic, iar "un flux de lava coboara spre coastele" insulei, una dintre cele mai tinere din arhipelag.Un cutremur cu magnitudinea 4,7 a avut loc la 16:42 P.M. (21:42 GMT), potrivit Institutului ecuadorian de geofizica, si a fost urmat de 29 de replici cu magnitudinea mai mica de 3,1.Cea mai recenta eruptie a vulcanului a avut loc in perioada 16-18 iunie 2018.Arhipelagul Galapagos isi ia numele de la testoasele uriase care traiesc in Pacificul ecuadorian si face parte din rezervatia biosferei care i-a servit naturalistului englez Charles Darwin la dezvoltarea teoriei evolutiei speciilor.