Escadronul mortii de la Minsk. Cum au fost rapiti si asasinati liderii Opozitiei

Un comando de asasini il rapeste pe fostul ministru de Interne

Comenzi de crima doar verbale

Anchetatorul special suspecteaza un personaj de la varful statului

Familiile victimelor nu cred in regretele criminalilor

Impuls pentru elucidarea acestor asasinate de stat

La inceputul lui septembrie, un barbat pe nume Iuri Garavski a luat legatura cu redactia rusa de la Deutsche Welle. Barbatul de 41 de ani traieste ca solicitant de azil intr-o regiune vorbitoare de limba germana din Alpi. Iuri a cerut ca numele tarii sa nu fie facut public, din cauza ca se teme ca ar putea fi gasit de fostii sai camarazi din aparatul de securitate de la Minsk. Barbatul a avut de spus, in calitate de martor participant direct la evenimente, o poveste extrem de grava.Garavski a fost militar intr-o unitate din capitala Belarusului - Minsk. Din randurile acestei unitati au fost recrutati in 1999 membrii trupei de interventie rapida SOBR. Garavski a facut parte din noua forta de la bun inceput, fiind antrenat pentru lupta impotriva criminalitatii organizate de cel mai inalt nivel.Pentru DW, el a relatat cum Dmitri Pavlicenko, pe atunci comandantul si intemeietorul SOBR, a selectat doar soldati alesi pe spranceana. Prima lor misiune, in seara de 7 mai 1999, s-a terminat cu o infractiune.In plin centru al capitalei Minsk, trupele SOBR l-au rapit pe fostul ministru de Interne, Iuri Zaharenko, si l-au dus intr-un loc unde unitatea efectua exercitii militare. Acolo, seful comandoului de asasini Pavlicenko l-ar fi impuscat, potrivit afirmatiilor martorului nostru complice.Cadavrul ar fi fost dus apoi la crematoriul din cimitirul de nord din Minsk. Zaharenko se desprinsese de presedintele Lukasenko si urmarea impreuna cu alte forte critice la adresa Guvernului debarcarea sefului statului. Lukasenko isi extinsese atributiile prin doua referendumuri controversate. El guverneaza si in ziua de azi, nederanjat de Parlament. Belarus este considerata ultima dictatura din Europa.Pe 16 septembrie 1999, al doilea caz: unitatea SOBR, din nou in civil, i-a rapit pe Viktor Gonciar, fost sef al Comisiei Electorale Centrale, si pe Anatoli Krassovski, om de afaceri sustinator al Opozitiei. Martorul complice povesteste ca acestia au fost transportati la baza militara Begoml, unde au fost executati in padure si aruncati in morminte sapate deja dinainte.Gruparea SOBR a fost comandata in ambele cazuri de crima de ofiterul Pavlicenko, dupa cum spune martorul complice Garavski: "Nu exista ordine scrise, inregistrari video sau vreun protocol al incidentelor, nimic de acest fel. Totul a fost doar verbal." Garavski a aratat DW copii ale unor documente care ar dovedi informatiile despre persoana sa.Echipa de investigatie a DW a verificat in trei tari afirmatiile sale si a decis pana la urma sa le faca publice.Totusi, raman fara raspuns intrebarile privind motivatia martorului complice. De ce face publice Iuri Garavski aceste informatii tocmai acum? De ce nu s-a adresat anterior unei institutii media sau unei organizatii internationale? Ce a facut el in perioada dintre parasirea serviciului militar activ si refugierea in tara central-europeana unde a depus cerere de azil? Garavski evita unele intrebari, dar este clar ca detine informatii detaliate, obtinute prin participare directa, privind incidentele descrise.In orice caz, substanta relatarilor sale se potriveste cu concluziile anchetatorului special al Consiliului Europei Christos Pourgourides, care a prezentat rezultatele investigatiei sale privind disparitia liderilor Opozitiei de la Minsk deja in 2004.Pourgourides era deputat in Adunarea Generala a Consiliului din partea conservatorilor ciprioti. De profesie avocat al apararii, el a descris unitatea speciala SOBR drept "un escadron al mortii, condus de Pavlicenko" si a afirmat ca disparitia politicienilor a fost rezultatul unei "conspiratii".In interviul pentru DW, Pourgourides merge si mai departe: "Este imposibil ca aceste rapiri si crime sa fi avut loc fara aprobare, sa ne exprimam moderat, de la functionari de stat foarte inalti. Si cand spun asta, ma gandesc la presedintele din Belarus." Inca de pe atunci, observatorii internationali si organizatiile pentru drepturile omului l-au suspectat pe presedintele Alexander Lukasenko ca s-ar fi aflat in spatele disparitiei liderilor Opozitiei.Martorul complice Garavski nu s-a exprimat deloc cu privire la lantul de comanda. El a declarat pentru DW ca ar fi fost insa convins atunci ca Lukasenko ar fi jucat un rol in aceste crime: "Cred ca stia."Sentimente de vinovatie si regret ar fi avut abia mai tarziu, explica Garavski: "Undeva in adancuri se ivesc intrebari, dar cand un tanar soldat primeste o comanda, el fie este parte a sistemului, fie nu este. Adica mi-a fost clar ca trebuie sa particip pana la capat."Garavski a transmis prin intermediul Deutsche Welle scuze familiilor victimelor, care traiesc acum in mare parte in exil in SUA, Olanda si Germania: "Regret profund ca am participat la asasinarea lor. Celelalte aspecte depind de ei si de Justitia din Belarus".Jelena Zaharenko, fiica cea mare a fostului ministru de Interne, traieste in exil la Munster. Ea a aflat de la Deutsche Welle despre martorul complice si detaliile privind moartea tatalui ei. Este sceptica in ceea ce-l priveste pe Garavski: "Nu se poate sa se fi trezit constiinta lui brusc, tocmai acum. Ori ai constiinta, ori nu ai si nu o sa ai niciodata." Dar si Jelena Zaharenko stie ca: "Nu este vorba doar despre el, ci despre intregul sistem din spatele lui".Politiciana ecologista germana Margarete Bause, membra in Comisia pentru Drepturile Omului din Bundestag, a declarat pentru DW: "Nu trebuie sa uitam ca acuzatiile grave, privind implicarea personala in aceste crime a presedintelui Lukasenko, nu au fost clarificate pana in ziua de azi. Guvernul german si UE nu au voie sa treaca acest aspect cu vederea, trebuie sa ceara elucidarea crimelor. Trebuie sa faca tot ce pot pentru a-i trage la raspundere pe vinovati".Aparitia martorului complice poate impulsiona eforturile de lamurire ampla a acestor crime de stat din urma cu 20 de ani.