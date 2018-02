Fiul cel mare al lui Fidel Castro s-a sinucis

Ziare.

Potrivit sursei citate, Fidel Castro Diaz-Balart, cunoscut in Cuba drept "Fidelito", a luat in ultimele luni tratamente impotriva depresiei."Fidel Castro Diaz-Balart, care a fost tratat in ultimele luni de mai multi doctori din cauza depresiei produnde, s-a sinucis", a scris ziarul oficial cubanez Granma.In varsta de 68 de ani, "Fidelito" era unicul fiu al lui Fidel Castro din prima sa casatorie. De asemenea, acesta era sfatuitor al Consiliului de Stat din Cuba si vicepresedintele Academiei de Stiinte cubaneze.Tatal sau, Fidel Castro, a fost liderul Revolutiei Cubaneze si a detinut functia de premier al Cubei in perioada 1959-1976 si de presedinte, intre 1976 si 2008.