Fostul sef al Interpol a fost condamnat la peste 13 ani de inchisoare pentru coruptie

Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani (aproximativ 260.000 de euro), a anuntat Tribunalul popular intermediar nr.1 din Tianjin (nordul Chinei), transmit AFP si Reuters.La 7 octombrie 2018, Meng Hongwei si-a anuntat demisia de la conducerea Interpol, dupa ce sotia sa alertase in ziua precedenta in legatura cu disparitia lui in China A doua zi dupa demisia lui Meng, comunicata prin e-mail organizatiei cu sediul la Lyon (estul Frantei), Ministerul Securitatii Publice chinez a anuntat ca acesta "a acceptat mita si este suspectat ca a incalcat legea", fara a oferi alte precizari.In functia de presedinte al Interpol a fost ales, pe 21 noiembrie 2018, sud-coreeanul Kim Jong-yang, avand un mandat de doi ani.