In asteptarea rezultatelor alegerilor prezidentiale, autoritatile din Congo au oprit Internetul si serviciile SMS

Tara este marcata de tensiuni generate de acest moment politic important: gasirea succesoruluiAtat puterea, cat si opozitia sustin ca au castigat alegerile, insa rezultatele oficiale sunt asteptate abia pe data de 6 ianuarie, iar autoritatile sustin ca vor sa tina astfel sub control tensiunile care au aparut in societate, relateaza Reuters Scrutinul a fost unul marcat de mai multe probleme, cele logistice sau epidemia de Ebola fiind doar doua dintre ele.Un consilier al presedintelui Joseph Kabila a explicat ca internetul si serviciile SMS au fost intrerupte pentru a se putea mentine ordinea publica, in conditiile in care "rezultate fictive" circula pe retelele de socializare."Asta ar putea duce la haos", a declarat Barnabe Kikaya bin Karubi pentru Reuters.In plus, a fost intrerupta emisia postului Radio France Internationale (RFI), unul dintre cele mai populare surse de informatii in Congo, iar acreditarea corespondentului RFI a fost retrasa pe motiv ca a difuzat public rezultate neoficiale lansate din partea Opzitiei.Intr-o declaratie data publicitatii luni seara, ambasadele UE, SUA si ale altor cateva tari au facut apel la calm si au cerut guvernului sa permita accesul la Internet.Opozitia sustine ca alegerile au fost fraudate si il acuza pe Kabila ca vrea sa ramana la putere indirect, impingandu-l in functia de presedinte pe candidatul sau favorit, fostul ministru de Interne Emmanuel Ramazani Shadary.Observatorii internationali ai ONU au notat in rapoartele lor o serie de probleme care au avut loc cu ocazia acestor alegeri. De exemplu, in unele zone fortele de ordine i-au intimidat pe votanti, obligandu-i sa voteze cu candidatii coalitiei aflate la guvernare.