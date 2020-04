Politisti care canta pe strazi pentru a ridica moralul celor aflati in izolare (Video)

PANAMA - Les agents de police chantent et dansent pour aider les citoyens durant le confinement total. pic.twitter.com/jC6nwog5Qc - ECHOS DE LA RDC (@ViveCongo) April 13, 2020

#Panama vive asi su cuarentena.

Policias cantando Amor y Control de #RubenBlades. pic.twitter.com/NwpDvfwBov - Omar Velarde (@OmarVelardeT) April 5, 2020

The NATIONAL POLICE OF PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA, SEND THEIR POLICE OFFICER TO ENTERTAIN US WITH THEIR MUSIC. AND PRAISE GOD ALMIGHTY! WE ENJOYED THE MUSIC FOR ONE HOUR.

THANK YOU POLICE DEPARTMENT, WE LOVE IT! pic.twitter.com/qkily1S8vK - Nely Emiliani (@emiliani_nely) April 11, 2020

Panama City never feel bad in lockdown covid19 pic.twitter.com/hzEjDZxcyf - luigi maruri (@siulmar) April 6, 2020

Sub privirile locuitorilor incantati, care au iesit pe balcoanele unei mari cladiri rezidentiale din cartierul San Francisco, politistii au interpretat timp de 20 de minute mai multe melodii, printre care "Amor y control" si "Patria", ale artistului panamez Ruben Blades, "Color esperanza" a argentinianului Diego Torres si "We are the champions" a formatiei britanice Queen, relateaza luni AFP.Spectatorii, dintre care unii au fluturat drapelul panamez, au dansat pe balcoane pe ritmurile melodiilor interpretate de politisti."Exista reguli pe care trebuie sa le respectam cu totii, ei sunt la ei in apartament, intr-un spatiu restrans si incercam sa le aducem putina fericire, bucurie, speranta si credinta", a declarat pentru AFP comisarul de politie Felipe Cruz."Vom continua sa facem acest lucru in fiecare weekend, pana cand vom omori coronavirusul si nu invers", a adaugat el.Cel mai recent bilant national in Panama indica aproximativ 3.400 de cazuri de infectare si 87 de decese.Pentru a preveni raspandirea bolii, Guvernul a decretat masuri foarte stricte de izolare. Este interzisa iesirea in public duminica, iar in restul saptamanii traficul este limitat in functie de sexul persoanei si de numarul cartii de identitate.Politistii din Panama au mai cantat si saptamanile trecute.