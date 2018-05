Inca o jurnalista de investigatie a fost impuscata intr-o tara UE. E al doilea atac asupra ei din ultima luna

Ziare.

Olivera Lakic "a fost ranita cu un glont in piciorul drept, dar viata sa nu este in pericol", a declarat presei un responsabil al Politiei, Vesko Damjanovic.Jurnalista i-a spus redactorului sef al cotidianului Vijesti, Mihajlo Jovovic, ca un barbat "a venit in fata locuintei sale" din Podgorica si a "impuscat-o in picior", in timp ce alti doi au luat-o la fuga."Am ramas fara cuvinte. Cat va mai dura situatia aceasta in Muntenegru?", si-a exprimat indignarea Mihajlo Jovovic.Acesta este al doilea atac impotriva jurnalistei respective in decurs de o luna. Totodata, cu sase ani in urma, ea fusese atacata in fata locuintei sale de indivizi necunoscuti care au lovit-o in cap."Agresiunea impotriva jurnalistei Olivera Lakic este foarte ingrijoratoare. Jurnalistii trebuie sa fie protejati", a reactionat ambasadorul Uniunii Europene in Muntenegru, Aivo Orav, intr-o postare pe Twitter.Ambasada SUA la Podgorica si-a exprimat de asemenea "ingrijorarea". "Jurnalistii sunt garantul democratiei si trebuie sa poata sa-si faca munca in deplina siguranta", subliniaza misiunea diplomatica americana intr-un mesaj pe Twitter.Politia a blocat strazile principale din Podgorica in speranta de a prinde agresorul.Luna trecuta, o bomba a explodat in fata locuintei unui jurnalist cunoscut in Bijelo Polje, nordul tarii.UE, la care Muntenegru spera sa adere la orizontul anului 2025, precum si organizatii internationale din domeniul apararii drepturilor omului au insistat ca toate aceste atacuri sa fie investigate.Insa nici moartea jurnalistului Dusko Jovanovic in 2004 si niciuna din cele peste 12 de agresiuni impotriva jurnalistilor muntenegreni din ultimii 15 ani nu au fost elucidate.In Slovacia, asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak in luna februarie a dus la o criza politica si la caderea guvernului prim-ministrului Robert Fico.