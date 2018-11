Inca o tara anunta ca nu va semna acordul ONU privind migratia

Ziare.

SUA, Cehia, Ungaria, Australia, Austria, Israel si Polonia au anuntat deja ca nu vor semna acordul ONU privind migratia. Elvetia a anuntat ca va amana semnarea acordului pana cand va avea loc o dezbatere asupra subietului in Parlamentul elvetian, dar ca cel mai probabil va semna, relateaza Euronews"Slovacia nu va sustine sub nicio forma acest pact al Natiunilor Unite si nu il va semna", a declarat Pellegrini.Refuzul de a semna Acordul ONU poate reprezenta o problema pentru Guvernul condus de Pellegrini, deoarece Miroslav Lajcak, ministrul slovac de Externe, a declarat ca va demisiona daca ministrul va lua decizia sa nu semneze.Acordul ONU privind migratia are ca scop reducerea migratiei ilegale, integrarea migrantilor si intoarcerea lor in tarile de provenienta.Acordul, care stabileste drepturile refugiatilor si imigrantilor, ar urma sa fie adoptat la conferinta ONU de la Marrakech (Maroc) din 10-11 decembrie