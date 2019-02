Incendiu devastator in Bangladesh: Cel putin 70 de oameni au murit (Foto&Video)

#Chawkbazarfire: Death toll rises to 70



Numerous people, including women & children, were also injured & admitted to nearby hospitals, including #Dhaka Medical College Hospital & Sir Salimullah Medical College Hospital (Mitford Hospital) #Bangladesh #Chawkbazar @MunaTasneem pic.twitter.com/CZjBqXRDOm- Sadia Iqbal (@SadiaIqbal_BN) February 21, 2019

Huge fire in #Bangladesh #Dhaka races through apartment buildings



▪️broke out at a building used as chemical warehouse

▪️has now reached other buildings

▪️not yet under control

▪️death toll has risen to at least 56 people pic.twitter.com/qqXiO4xrpq - Ankush Kalwankar (@AnkushKalwankar) February 21, 2019

Smell of corpse, smell of burned people in the wind😭

Please pray for them.

#ChawkBazarFire #Dhaka #Bangladesh pic.twitter.com/BPcwwQbvai - Aowlad Hossain Saikat (@AowladSoikot) February 21, 2019

Over 70 people have been killed when a fire broke out in the old part of #Dhaka in #Bangladesh. It started at a chemical warehouse on the ground floor of the building and then raced through three other buildings. pic.twitter.com/IfWHJsILvG - Tehmina Amin (@AminTehmina) February 21, 2019

The death toll from a fire in #Bangladesh capital, #Dhaka, jumped dramatically to 70 on Thursday, a fire official said,



and could keep climbing as fire fighters combed the wreckage of the destroyed building pic.twitter.com/qpVUW63515 - vithushan Jeyachandran (@imjvithu) February 21, 2019

Incendiul a izbucnit in incinta unui depozit de produse chimice aflat la parterul unei cladiri rezidentiale din zona Chawkbazar, a declarat generalul Ali Ahmed Khan, directorul serviciului de aparare civila si pompieri din Bangladesh, potrivit site-ului postului BBC News.Incendiul s-a raspandit cu rapiditate in conditiile in care cladirile din aceasta zona sunt la foarte mica distanta unele de altele, iar strazile sunt inguste.Printre zecile de victime se numara clienti ai unui restaurant, cat si mai multi participanti la o nunta, a declarat Ibrahim Khan, un oficial din cadrul Politiei metropolitane din Dhaka.Aproximativ 200 de persoane cauta supravietuitori sau cadavre, a declarat un oficial, precizand ca incendiul a fost adus sub control dupa aproximativ cinci ore.Cel putin 50 de persoane au fost spitalizate, unele dintre acestea fiind in stare critica.Astfel de dezastre sunt relativ frecvente in Bangladesh, in special din cauza nerespectarii reglementarilor privind siguranta la incendiu, astfel ca sute de persoane si-au pierdut viata in ultimii cativa ani.In 2012, in urma unui incendiu la o fabrica de textile au decedat 112 persoane, iar peste 1.100 de oameni au murit in 2013 ca urmare a prabusirii cladirii Rana Plaza, cauzata de o serie de incalcari ale legislatiei in domeniul constuctiilor, inclusiv adaugarea de trei etaje fata de autorizatie.