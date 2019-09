Incident intr-un parc de distractii: un rollercoaster a deraiat, doua persoane au murit

Ziare.

Alti doi oameni au fost raniti in accidentul petrecut sambata in parcul de distractii La Feria Chapultepec, conform BBC Martorii au povestit ca cele doua victime au cazut din ultimul vagon al rollercoasterului.Parcul, care este unul destul de popular, a fost inchis la scurt timp dupa incident, iar autoritatile cerceteaza acum cauza deraierii."Cazul este acum in mainile procurorilor. Acestia au luat deja masurile necesare pentru inceperea unei anchete", a declarat pentru agentia de stiri Reuters, Miriam Urzua, un oficial al organizatiei de protectie civila.Aceasta a precizat ca ancheta va stabili atat cauza accidentului, cat si cine este responsabil in acest caz.Reprezentantii parcului au transmis ca "regreta profund accidentul" si ca, la randul lor, au inceput o ancheta.A.D.