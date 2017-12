Inundatii devastatoare in Filipine: 180 de oameni au murit

Ziare.

Oficialii din regiune au informat, sambata, ca cel putin 127 de victime se afla in regiunea Lanao del Norte, cel putin 50 in peninsula Zamboanga, iar 18 dintre ele sunt in Lanao del Sur, relateaza BBC.Politia din orasul Tubod, situat in Lanao del Norte, a anuntat ca exista cel putin 19 morti acolo, iar toate casele din localitatea Dalama au fost luate de ape."Debitul raului a crescut, iar apa a luat casele. Localitatea nu mai exista", a declarat Gerry Parami, un ofiter al politiei din Tubod.Biroul meteorologic a informat ca furtuna tropicala Tembin a fost mai puternica deasupra Marii Sulu si a adus vanturi de 80 km/h care se deplasau spre vest la 20 km/h.Personalul medical, soldatii, politia si voluntarii au fost mobilizati pentru a ajuta supravietuitorii, pentru a curata reziduurile si pentru a repara mijloacele de comunicare si de energie electrica.