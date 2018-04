Inventatorul danez Peter Madsen, inchisoare pe viata pentru uciderea jurnalistei Kim Wall

Ziare.

Madsen, in varsta de 47 de ani, a fost condamnat de un tribunal din Copenhaga.Procuratura l-a acuzat ca a planificat s-o ucida pe Wall, in varsta de 30 de ani la momentul faptelor, fie sufocand-o, fie taind-o la gat, relateaza BBC News.Ramasitele ei, dezmembrate, au fost gasite in mare pe 21 august, la 11 zile dupa ce l-a intervievat pe inventator la bordul submarinului sau.Wall se documenta in vederea unui material despre Madsen si a fost vazuta ultima oara pe 19 august, plecand impreuna cu acesta la bordul submarinului de 40 de tone pe care l-a construit, UC3 Nautilus.Prietenul jurnalistei a alertat autoritatile in ziua urmatoare, dupa ce aceasta nu s-a intors din calatorie. Madsen a fost salvat pe mare, dupa ce submarinul sau s-a scufundat, in aceeasi zi. Politia crede ca el si-a scufundat deliberat submarinul.Corpul mutilat al lui Wall a fost descoperit de catre un biciclist pe 21 august, iar capul, picioarele si hainele, depuse in pungi cu lest, au fost descoperite pe politie abia pe 6 octombrie.Dupa ce a fost arestat, Madsen si-a schimbat versiunea despre ceea ce s-a intamplat la bordul submarinului in mai multe randuri.In deschiderea procesului sau, luna trecuta, procuroriii au afirmat ca il suspecteaza de "tendinte psihopate", dupa ce anchetatorii au gasit pe computerul sau filme cu femei torturate si mutilate.