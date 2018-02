Islanda vrea sa interzica circumcizia rituala, in ciuda protestelor iudeilor si musulmanilor

Ziare.

Legea, aflata in prezent in Parlament, propune o pedeapsa cupentru oricine realizeaza o circumcizie din alte motive decat cele medicale.Proiectul a starnit un val de nemultumiri in randul mai multor lideri religiosi din Europa. Multi evrei si musulmani se tem ca aceasta problema ar putea deveni un punct de plecare pentru antisemitism si islamofobie, amintind de tensiunile create pornind de la vesmintele religioase.Reinhard Marx, cardinal al Germaniei, membru al Consiliului celor 8 cardinali si presedinte al Consiliului Episcopilor din Uniunea Europeana (COMECE), a spus ca aceasta lege este un "atac periculos" la libertatea religioasa.Textul legii arata casi este incompatibila cu conventia drepturilor copilului a Natiunilor Unite. In plus, este facuta o comparatie cu, deja interzisa in multe tari din Europa.Circumcizia este facuta fara anestezie si, de multe ori, in "case care nu sunt sterile, nu de doctori, ci de lideri religiosi", potrivit textului."Exista un risc mare de infectie, in aceste conditii, care poate duce la moarte".Este recunoscut faptul ca atata vreme cat parintii au dreptul sa isi indrume copiii privind apartenenta religioasa, "".Baietii care doresc sa fie circumcisi din motive religioase sau culturale o pot face cand ajung la varsta la care "vor intelege ce presupune o astfel de interventie".Populatia Islandei este de aproximativ 336.000 de locuitori si cuprinde mici comunitati de evrei si musulmani. Estimativ, aici traiesc 250 de evrei si 1.500 de musulmani.