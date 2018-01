Israelul acuza Polonia ca vrea sa nege prin lege rolul sau in Holocaust

Ziare.

com

Daca proiectul de lege va fi votat de Senat si semnat de presedintele polonez, va risca inchisoarea oricine va spune "lagare de concentrare poloneze" referindu-se la lagarele de exterminare pe care fascistii le-au instalat in Polonia atunci cand au ocupat aceasta tara in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial.Insarcinatul cu afaceri al Ambasadei Poloniei in Israel Piotr Kozlowski a fost cel convocat la Ministerul Afacerilor Externe de la Ierusalim, pentru "o clarificare"."I s-a adus la cunostinta opozitia Israelului fata de modul de formulare a proiectului de lege. Momentul ales pentru prezentarea proiectului de lege - cu o zi inainte de Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului - a fost in special surprinzator si regretabil", a informat Ministerul de Externe al Israelului.Potrivit diplomatiei israeliene, "proiectul de lege nu va ajuta la restabilirea adevarului istoric si ar putea dauna libertatii de cercetare (asupra Holocaustului), impiedicand in acelasi timp discutia asupra mesajului istoric si mostenirii celui de-Al Doilea Razboi Mondial".In consecinta, Israelul a cerut Poloniei "sa modifice formularea proiectului de lege inainte de adoptarea finala si sa poarte un dialog cu Israelul asupra acestui subiect".Polonezii sustin ca folosirea termenului de "lagare de concentrare poloneze" creeaza falsa impresie ca tara lor ar fi responsabila de Holocaust.In schimb, liderii israelieni spun ca acest text de lege constituie o tentativa de a nega participarea polonezilor in exterminarea evreilor de catre fascisti in timpul razboiului."Aceasta lege este lipsita de fundament. Istoria nu poate fi schimbata si Holocaustul nu poate fi negat", a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu.