Joaquin "El Chapo" Guzman a fost condamnat la inchisoare pe viata, plus inca 30 de ani

Ziare.

com

Avocatii narcotraficantului, cel mai puternic dupa sfarsitul dominatiei columbianul Pablo Escobar, in 1993, au anuntat deja ca fac apel impotriva acestei condamnari.El a fost gasit vinovat, in februarie, de catre un juriu federal american, de faptul ca a introdus in Statele Unite tone de cocaina, heroina si marijuana, pe cand conducea cartelul Sinaloa, una dintre organizatiile criminale cele mai violente din Mexic "El Chapo" a fost gasit vinovat de zece capete de acuzare, in urma unui proces de trei luni care a permis sa se afle un pic mai mult despre amploarea traficului pe care-l conducea intre Mexic si Statele Unite.Arestat in doua randuri in Mexic, Joaquin "El Chapo" Guzman a evadat de fiecare data, in conditii "rocambolesti".In urma celei de a treia arestari, in 2016, la sase luni dupa o evadare spectaculoasa, printr-un tunel, dintr-o inchisoare de inalta securitate, el a fost extradat, in ianuarie 2017, catre Statele Unite.El este tinut de atunci la izolare, la Metropolitan Correctional Center, o inchisoare-fortareata din Manhattan, in conditii pe care le-a comparat miercuri cu o "tortura psihologica" si un "tratament crud si inuman".