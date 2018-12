Jurnalistul falsificator de la Der Spiegel neaga acuzatia de deturnare de fonduri destinate orfanilor sirieni

Ziare.

Publicatia germana a anuntat, duminica, ca a depus plangere pentru o presupusa deturnare de fonduri impotriva fostului ei jurnalist vedeta, cazut in dizgratie dupa falsificarea mai multor articole, arata AFP.Der Spiegel il acuza pe Claas Relotius ca a lansat - furnizand coordonatele sale bancare personale - o colecta de fonduri prin e-mail in randurile cititorilor, organizata pentru ajutorarea orfanilor sirieni, ale caror destine erau evocate in unul dintre articolele sale falsificate."In niciun moment, el (Claas Relotius, n.red.) nu a avut intentia de a colecta el insusi acele donatii. O astfel de utilizare nu a avut loc niciodata", a declarat, joi, un reprezentant al cabinetului de avocatura Unverzagt von Have, care il apara in instanta pe fostul jurnalist.Potrivit unui comunicat al aceluiasi cabinet de avocatura, publicat pe site-ul Der Spiegel, Claas Relotius ar fi colectat 7.000 de euro, la care ar fi adaugat el insusi suma de 2.000 de euro. Apoi, el ar fi transferat in octombrie 2016 acea suma catre Diakonic Katastrophenhilfe, unul dintre principalele ONG-uri protestante germane, pentru un proiect ce viza sprijinirea copiilor din Irak care aveau statutul de refugiat de razboi.Saptamanalul german a dezvaluit pe 19 decembrie ca jurnalistul Claas Relotius, in varsta de 33 de ani, recompensat cu numeroase premii, a inventat de mai multi ani partial sau integral articole pe care le scria pentru aceasta publicatie, in special reportaje premiate in Statele Unite sau despre copiii sirieni.Si alte publicatii, precum saptamanalul Die Zeit si cotidianul Der Tagesspiegel, au anuntat de atunci ca au dubii in legatura cu mai multe dintre textele sale, publicate in perioada in care acesta lucra ca jurnalist independent.Acel anunt a generat un val de emotie in Germania si a ridicat numeroase semne de intrebare, multi dintre cititori intrebandu-se cum a putut acel jurnalist sa triseze timp de ani intregi fara sa se teama ca va fi demascat.