Liderul unui partid armean a murit dupa ce a facut greva foamei

Mher Iegiazarian, in varsta de 51 de ani, a murit sambata dimineata, la 52 de zile dupa ce a intrat in greva foamei, a anuntat administratia penitenciara armeana.El era vicepresedintele Partidului Vulturilor armeni: Armania Unita, un partid infiintat in vara.Iegiazarian a fost arestat la 4 decembrie si acuzat ca a extorcat sume de pana la 10.000 de dolari, pe care le-ar fi folosit drept mita in obtinerea unor locuri de munca si altor servicii, sustin autoritatile.Politicianul a respins acuzatiile.Mher Iegiazarian a intra in greva foamei la o zi dupa ce a fost arestat.