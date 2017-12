Lunetisti, perchezitii publice si bariere de protectie la marile petreceri de Revelion din Europa si America

Ziare.

Departamentul de Politie din orasul(NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. Printre altele, "NYPD si partenerii sai vor creste numarul posturilor de observatie in Times Square", a precizat departamentul pe site-ul sau.Aceste masuri vin si pe fondul ingrijorarii create de masacrul de pe 1 octombrie din Las Vegas, in Nevada. Atunci un barbat inarmat a tras de la etajul 32 al unui hotel asupra multimii adunate la un festival de muzica si a ucis peste 50 de persoane.In prezent insa nu exista "amenintari directe si credibile la adresa orasului New York sau a Times Square", a spus comisarul James P. O'Neill, din cadrul NYPD.In, politia va desfasura echipe de observare si lunetisti pe acoperisuri in timpul festivitatilor de Revelion pe celebra "Fasie Vegas", a anuntat seriful Joe Lombardo. In plus, peste 300 de membri ai garzii nationale si circa 1.500 de politisti vor fi gata sa intervina.Masurile de siguranta vor fi stricte si in Europa. Participantii la mai multe evenimente de strada vor fi perchezitionati inainte de a intra in ariile destinare desfasurarii petrecerilor.In, circa 99.000 de politisti vor fi gata sa intervina de Revelion. Doar in Paris si in imprejurimi vor fi mobilizati aproape 8.000 de politisti si militari pentru asigurarea securitatii, au anuntat vineri surse oficiale. Masurile urmaresc atat prevenirea unor atacuri teroriste, cat si reprimarea prompta a altor posibile tulburari.Politia franceza va urmari cu atentie in special Bulevardul Champs-Elysees, unde consumul de alcool va fi interzis. Bariere de beton vor fi montate temporar pentru a preveni patrunderea masinilor in apropierea multimii.In orasuldin nordul Germaniei, politia a instalat noi camere de securitate pe promenada Jungfernstieg pentru a putea supraveghea mai bine zona si pentru interveni rapid in caz de nevoie.La, autoritatile au anuntat ca oamenii trebuie sa se astepte sa vada pe strazi politisti inarmati. Deasemenea, in centrul orasului vor fi instalate bariere pentru restrictionarea accesului masinilor.