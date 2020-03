"Mai mult de o treime din populatia lumii este izolata in case"

Ziare.

Astfel, dintr-o populatie mondiala de aproape 7,8 miliarde de locuitori, 2,8 miliarde sunt (si suntem) nevoiti sa stea in casa, relateaza Business Insider In procente, acest lucru inseamna in jur de 36% din populatia totala a lumii.India, cu o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, contribuie masiv la aceasta proportie, dar si multe tari ale Europei, in frunte cu Franta, Marea Britanie, Italia si Spania.Prima tara care a impus aceasta masura de izolare completa a locuitorilor sai a fost Italia, pe 9 martie, urmata de Norvegia si Danemarca, dupa cateva zile.Asadar, in prezent, vorbim despre aproape trei miliarde de oameni din-o treime din tarile lumii, de pe toate continentele.Amintim ca peste 525.000 de oameni au fost infectati cu coronavirus in toata lumea, iar peste 23.700 dintre ei au murit