Malaezia va avea un premier de 92 de ani. Coalitia de la putere se schimba dupa 60 de ani

Mahathir, in varsta de 92 de ani, care a fost prim-ministru intre 1981 si 2003, a condus coalitia aflata in opozitie, Pakatan Harapan, catre. El va fi investit joi de rege, scrie The Guardian.Multi au sarbatorit pe strazi victoria lui Mahathir: "Suntem atat de fericiti, este o zi de mandrie pentru Malaezia", a declarat David Thaiga, un cetatean in varsta de 57 de ani.Victoria lui Mahathir marcheaza sfarsitul mandatului lui Najib, care se afla la putere din 2009 si a carui reputatie a fost afectata de scandalul de coruptie in care 2,6 miliarde de dolari au fost furati dintr-un fond guvernamental pe care il administra , dintre care 681 de milioane ar fi ajuns chiar in buzunarele sale.si nu face parte din coalitia Barisan National. Mahathir era membru UMNO in primul sau mandat de prim-ministru si a jucat un rol-cheie in a-l ajuta pe protejatul sau, Najib, sa fie ales prim-ministru in 2009.Dupa scandalul de coruptie al lui Najib, Mahathir a anuntat ca isi infiinteaza propriul partid si s-a alaturat opozitiei.Prezenta la vot a fost de 76%, iar Opozitia a fost pentru prima data sustinuta de minoritatea Malay. De asemenea, tinerii s-au mobilizat pe retelele sociale pentru a sustine Opozitia.