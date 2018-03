Malala Yousafzai a revenit in orasul sau natal la sase ani dupa ce a fost impuscata in cap

Ziare.

Yousafzai si parintii ei au fost transportati cu un elicopter militar pana la o scoala de baieti de langa Mingora, in valea Swat din nord-vestul Pakistanului, informeaza The Guardian.Potrivit televiziunii pakistaneze Geo TV, Yousafzai a vizitat un parc din oras si a tinut un discurs la o scoala.Vizita la Mingora nu era initial programata, in special din cauza securitatii precare in zona. Totusi, in ultimele zile au fost luate masuri suplimentare de securitate, iar toate drumurile de acces in oras au fost blocate incepand de sambata dimineata."Sunt atat de fericit sa fiu acasa si sa ating din nou cu picioarele acest pamant", a declarat activista, vizibil emotionata.Malala, astazi in varsta de 20 ani, a devenit in 2014 cea mai tanara laureata a Nobelului pentru Pace pentru lupta sa impotriva exploatarii copiilor si tinerilor.Tanara a fost impuscata in cap, in 2012, in timp ce se intorcea de la scoala impreuna cu doua colege, in orasul Mingora din districtul Swat, pentru ca sustinea dreptul femeilor la educatie. Ea a supravietuit atacului si s-a mutat in Marea Britanie. Malala a intrat in vizorul talibanilor dupa ce a scris mai multe articole pentru BBC in care a criticat regimul de viata strict impus de talibani, inclusiv interzicerea accesului fetelor la educatie.In 2017, Malala Yousafzai a fost numita si mesager pentru pace al ONU.