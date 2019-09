Memoriile lui Snowden, interesante si pentru SUA - insa sub alt aspect

Paralele cu Germania nazista

In 2009, cand a inceput sa lucreze pentru serviciul secret american NSA, specialistul in calculatoare Edward Snowden avea 26 de ani. In cartea sa "Permanent Record", el numeste jobul sau la "cea mai importanta agentie de informatii din SUA" drept o "meserie de vis". Dar el descrie, de asemenea, cum a descoperit "Stellarwind" (Vant Stelar) in timpul activitatii sale pentru NSA, "cel mai intunecat secret al NSA".Programul "Stellarwind" a fost lansat de Statele Unite dupa atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Snowden observa ca, spre deosebire de afirmatiile oficiale, programul nu s-a incheiat niciodata, ci a devenit un instrument de "supraveghere in masa" pentru NSA: "Tehnologia nu mai era folosita pentru apararea Americii, ci pentru controlarea Americii", scrie Snowden.Ministerul de Justitie al SUA a anuntat ca nu intentioneaza sa stopeze raspandirea volumului recent aparut al lui Snowden. In schimb, sumele care ar reveni autorului din vanzarea cartii ar urma sa ajunga la bugetul american. "Nu vom accepta ca un individ sa se imbogateasca pe seama Statelor Unite", s-a precizat intr-o plangere adresata de Ministerul de Justitie Curtii Federale a SUA.Colectarea uriasa de date intreprinsa de NSA i-a amintit tanarului spion american de practicile Germaniei naziste si ale Uniunii Sovietice. Snowden sapa din ce in ce mai mult material secret si descopera PRISM - un program american prin intermediul caruia America capteaza si comunicatiile straine. Snowden scrie ca acela a fost momentul in care si-a dat seama ca "situatia va escalada, daca generatia mea nu intervine".Snowden decide sa predea jurnalistilor informatiile despre activitatea serviciului secret american, devenind astfel un "whistleblower" - avertizor de integritate. Dezvaluirile sale din 2013 au rasunat in intreaga lume, Snowden subliniind ca "tarile ai caror cetateni au fost cei mai critici la adresa supravegherii in masa practicata de SUA au fost cele ale caror guverne au lucrat cel mai indeaproape cu americanii". Cel mai graitor exemplu este Germania, afirma Snowden.Prin intermediul dezvaluirilor fostului spion, germanii afla intr-adevar ca BND, serviciul de informatii externe al Germaniei, a asistat NSA in colectarea datelor. In societatea germana consternarea este mare, mai ales ca NSA a interceptat chiar si telefonul mobil al cancelarei Angela Merkel. Aceasta afirma in 2013: "Spionarea prietenilor nu este deloc in regula". In 2014, parlamentul german infiinteaza o comisie de ancheta vizand aspectele prezentate de Snowden.Comisia a fost prezidata de profesorul de drept Patrick Sensburg (Uniunea Crestin-Democrata, partidul cancelarei Merkel). Astazi, Sensburg afirma ca Snowden a creat multa agitatie in Germania, astfel incat cetatenii sunt acum mai sensibili in ceea ce priveste gestionarea datelor lor.Materialul lui Snowden nu a avut un "continut profund", mai spune Sensburg, precizand ca in final au iesit totusi la lumina aspecte care "nu aveau acoperire juridica". Cum si serviciile secrete germane au colectat neautorizat date de la cetateni, este un lucru bun ca Snowden a "pus degetul pe rana", apreciaza fostul presedinte al comisiei. Drept urmare, in 2016, a fost adoptata, printre altele, o reforma a legii de functionare a BND.Sensburg spune ca s-a gandit la motivele lui Snowden. Politicianul german considera ca Snowden a actionat din "motive patriotice", din convingerea ca "trebuie sa faca asta pentru tara sa". De altfel, Snowden insusi ofera aceasta impresia in cartea sa "Permanent Record", pe care a publicat-o in mod deloc intamplator pe 17 septembrie, de Ziua Constitutiei americane. Snowden considera ca agentiile de informatii americane incalca Bill of Rights prin deturnarea legii fundamentale, intentia lui fiind de a face public acest lucru.Ceea ce Sensburg nu intelege este de ce Snowden a devenit un informator, pe ce s-a fondat convingerea lui ca doar iesind public isi poate ajuta tara. Snowden scrie in cartea sa ca nu a luat nicio clipa in considerare alegerea "caii interne", mai precis o informare in interiorul serviciului, caci practicile NSA devenisera deja o ideologie: "Nu numai ca superiorii mei erau constienti de ceea ce facea agentia, ci impartaseau activ comenzile, erau complici", scrie Snowden.Snowden a transmis catre public documente clasificate drept secrete, ceea ce constituie o infractiune si in Germania. Cu toate acestea, dupa scandalul NSA, in Germania a fost creata o noua oportunitate de prezentare a nemultumirilor la adresa activitatii serviciilor de informatii germane. Angajatii pot apela acum direct la comisia parlamentara de control a activitatii serviciilor secrete. Si probabil ca acest lucru se intampla deja.Dezvaluirile lui Snowden au schimbat ceva in Europa chiar si atunci cand este vorba de avertizori de integritate din afara serviciilor de informatii. UE a stabilit ca toate corporatiile majore trebuie sa infiinteze un punct de contact pentru avertizori si, incepand din acest an, o lege adoptata in Germania permite devoalarea unui "secret de serviciu" daca acest lucru "poate proteja interesul public general".In general, Patrick Sensburg pledeaza pentru alte modalitati, dar accepta whistleblowing-ul ca "ultima ratio", ultima solutie. S-a aflat Snowden intr-o atare situatie? Sensburg ar fi dorit sa-i adrese acestuia direct intrebarea, dar nu s-a ajuns niciodata la o aparitie a lui Snowden in fata comisiei de ancheta. Desi s-a discutat despre audierea lui ca martor, comisia condusa de Sensburgs si avocatii lui Snowden nu au ajuns la un numitor comun.In "Permanent Record", Snowden acuza guvernele Europei ca nu s-au ridicat in favoarea lui. El a cerut azil unui numar de 27 de tari, intre care si Germaniei. "Niciuna dintre ele nu a fost dispusa sa reziste presiunii Statelor Unite", scrie Snowden. Edward Snowden va ramane probabil la Moscova, unde in 2013, dupa cum se poate citi in carte, nu a dorit decat sa faca o escala in drum spre Ecuador.