Momentul socant in care un leagan dintr-un parc de distractii se rupe: O fata a murit (Video)

Tanara se afla alaturi de mai multe persoane intr-un leagan care se roteste la 360 de grade, arata The Sun In imagini se observa cum bratul de fier al leaganului se rupe si partea in care se aflau oamenii se prabuseste la pamant.Strigatele de entuziasm ale celor din jur s-au transformat in doar cateva secunde in strigate de disperare.Autoritatile au informat ca o tanara a murit, dar nu au transmis si numarul ranitilor.A.G.