Nave militare ruse, escortate in apropierea Marii Britanii. Londra ameninta: Nu vom tolera agresiunile

Fortele Navale Regale au observat in ultimele zile o intensificare a prezentei navelor militare ruse in apropierea apelor teritoriale britanice.In ajunul Craciunului, nava militara britanica HMS Tyne a fost mobilizata pentru escortarea unui vas rus de recunoastere care naviga in Marea Nordului si Canalul Manecii.In paralel, un elicopter Wildcat apartinand Unitatii 815 a Fortelor Navale a fost trimis pentru urmarirea altor doua nave militare ruse.Intr-un alt incident, nava militara britanica HMS St Albans a fost trimisa pentru monitorizarea fregatei ruse Amiral Gorskov, informeaza cotidianul The Independent.Dupa seria de incidente, Guvernul Theresa May a atras atentia ca nu va tolera nicio forma de agresiune."Nu voi ezita sa apar apele teritoriale britanice, nu vom tolera nicio forma de agresiune. Marea Britanie nu va fi intimidata in materie de aparare a natiunii, cetatenilor si intereselor noastre", a afirmat ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson.Relatiile Marii Britanii cu Rusia sunt tensionate, iar ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat recent ca exista "numeroase dovezi" ca Moscova incearca sa influenteze alegerile in tari occidentale.Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a respins acuzatiile. Boris Johnson a semnalat intentia normalizarii relatiilor cu Rusia, dar Moscova a atribuit Londrei responsabilitatea pentru tensiunile bilaterale.