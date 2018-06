Noi victime, printre care si copii, in tara in care luptele de strada sunt la ordinea zilei. Populatia cere demisia presedintelui, politia si fortele paramilitare raspund cu deschiderea focului

Ziare.

com

Sapte persoane au fost ucise in capitala Managua si una, in Masaya, a transmis Georgina Ruiz, activista a CENIDH, citata de AFP.Organizatia a mai anuntat ca peste 200 de oameni au murit in protestele care au inceput in urma cu doua luni, in care populatia cere presedintelui Daniel Ortega sa renunte la functie.Incepand cu miezul noptii, politia si fortele paramilitare au intrat in sase cartiere din estul Managua, inclusiv in Universitatea Nationala Autonoma din Nicaragua (UNAN).Intre decedati se numara doi studenti, ucisi in zona Universitatii din Managua, si doi minori - un adolescent de 17 ani si un copil care a fost impuscat in cap.Copilul a fost ucis in timp ce mama lui il ducea la bona lui. "A fost impuscat de politie. I-am vazut. Erau politisti", a declarat mama copilului pentru postul de televiziune Cien por Cien Noticias.Guvernul a negat acuzatiile, spunand ca de vina sunt criminalii din zona universitara.UNAN este una dintre bazele protestatarilor din Managua. Aproximativ 450 de studenti protesteaza aici de mai multe saptamani. Ei stau in corturi si in sali de clasa."Guvernul lui Ortega continua represiunea si sa ii ucida pe tineri", a scris CENIDH pe Twitter.Potrivit lui Alvaro Leiva, reprezentant al Asociatiei Pro Drepturile Omului, atacul fata de universitate a fost cu intentia de a "teroriza populatia" inaintea marsului planificat pentru dupa amiaza zilei de sambata, pentru memoria victimelor violentelor. Organizatorii au anulat apoi marsul. Leiva i-a avertizat pe nicaraguani sa ramana in alerta privind viitoare violente.Alianta Civica, organizatie aflata in opozitie, a propus ca sectoarele sociale sa intre in greva pentru 48 de ore, pentru a-l forta pe Ortega sa plece.Biserica Romano-Catolica este cea care mediaza discutiile dintre grupurile de opozitie si guvern, cerand lui Ortega sa revina luni la masa negocierilor pentru a discuta propunerea de a organiza alegerile programate in 2021 in martie 2019, intr-o incercare de a pune capat crizei.Ortega, in varsta de 72 de ani, nu a raspuns initiativei episcopilor catolici, insa si-a exprimat dorinta de a face eforturi catre democratizare.Discutiile dintre guvern si Alianta Civica au fost suspendate lunea trecuta, dupa ce autoritatile nu au permis organizatiilor internationale care lupta pentru drepturile omului sa investigheze violentele.Protestele din Nicaragua au inceput pe 18 aprilie. Ele au luat amploare, oamenii cerand dreptate pentru cei ucisi si plecarea lui Ortega si a sotiei sale, vicepresedinte, din functii.Ortega, fost luptator in gherila, a condus tara din 1979 pana in 1990 si a revenit la putere in 2007. El se afla acum la al treilea mandat consecutiv de presedinte.Citeste si Lupte de strada cu zeci de morti in Nicaragua, dupa ce regimul Ortega a redus pensiile si a crescut contributiile