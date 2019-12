O cladire de sase etaje s-a prabusit in capitala Kenyei, Nairobi

Ziare.

com

Seful Politiei a anuntat ca cel putin 10 persoane au fost salvate de locuitorii din zona, inainte sa vina echipele de salvare, potrivit San Francisco Chronicle Nu se stie cati oameni se aflau in cladire in momentul in care s-a prabusit. Sute de oameni s-au adunat in fata imobilului si priveau ingroziti la cele intamplate.In Nairobi se prabusesc des cladiri, din cauza ca exista o cerere foarte mare de locuinte iar dezvoltatorii nu respecta normele in momentul in care le construiesc.Dupa ce 8 cladiri s-au prabusit in Kenya in 2015, presedintele a cerut un audit al tuturor blocurilor. Autoritatea Nationala pentru Constructii a constatat insa ca 58% dintre imobile nu erau construite potrivit normelor.I.O.