O gondola abia inaugurata intr-un Disney World s-a blocat. Oamenii au stat ore in sir in aer (Foto)

Truck and ladder being prepped to evacuate from Skyliner at Boardwalk Resort #disneyskyliner #DisneyWorld @WDWToday pic.twitter.com/4WAu5ClwMq - Aaron Murray (@WaltyDis) October 6, 2019

Evacuating two people at a time off of the Disney World Skyliner... could be very slow with 10 capacity gondolas.... #disneyskyliner #disneyworld @WDWToday pic.twitter.com/y5S1IJxhtP - Aaron Murray (@WaltyDis) October 6, 2019

Ziare.

com

Pasagerii au declarat pentru CNN ca au ramas suspendati trei ore.Emmie Palmer, care se afla printre turistii blocati, a transmis ca pompierii au ajuns la fata locului la 45 de minute dupa ce gondola s-a blocat, dar a mai durat cateva ore pana au fost evacuati.Courtney Cole, o alta turista, a spus ca pasagerilor li s-a transmis ca sub scaune gasesc un kit de urgenta cu apa si suplimente.Cole a declarat ca ea si iubitul sau, Aaron Murray, au vazut ca o femeie a fost scoasa pe targa dintr-o gondola ramasa suspendata. In ciuda evenimentelor, Cole a spus ca acest lucru nu o va impiedica sa se intoarca la Disney World si sa incerce, din nou, sa mearga cu Skyliner."Cei de la Disney au gestionat bine situatia avand in vedere circumstantele. Accidentele se intampla, nu invinovatesc pe nimeni", a spus ea.WKMG a transmis ca nicio persoana nu a fost ranita.Pasagerii care au ramas blocati au primit carduri cadou si acces gratuit la alte facilitati din parc.Skyliner a fost pus in functiune pe 29 septembrie.A.G.