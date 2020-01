O inundatie puternica a facut prapad in desertul unde ploua foarte rar: Oameni disparuti si case distruse complet (Video&Foto)

ATACAMA ⚠️ | ONEMI informa de 1 persona fallecida, 4 desaparecidas, 15 albergados, 4 adultos mayores rescatados por Bomberos, 33 viviendas con danos y 12 personas rescatadas desde techumbres en la localidad de El Transito, comuna de Alto del Carmen, region de Atacama. pic.twitter.com/6U2MofYjvX - Red Geocientifica de Chile (@RedGeoChile) January 28, 2020

Nos seguimos desplazando en terreno donde los jovenes estan contribuyendo al maximo con los sectores afectados . Hoy llegamos hasta el sector de la puntilla en la localidad del Transito #Atacama pic.twitter.com/WfOxfFrEi0 - INJUV ATACAMA (@INJUVATACAMA) January 30, 2020

PRIMERA LINEA DEL EJERCITO DE CHILE EN COPIAPO



Efectivos Regimiento "Copiapo" apoyando a poblado de El Transito, Region de Atacama

Aluvion 2020 pic.twitter.com/O3P1u3HNjb - Twitero bien informado (@BienTwitero) January 31, 2020

? Que dolorosa realidad para los agricultores de Atacama... pero el espiritu del agricultor es levantarse y perseverar ante la adversidad.#FuerzaAgricultoresAtacama pic.twitter.com/aVswCM6NTT - Sociedad de Agricultores del Pueblo San Fernando (@cosapusaf) January 31, 2020

URGENTE ⚠️ | Mas fotografias del aluvion que afecto gran parte de la localidad de El Transito, comuna de Alto del Carmen, region de Atacama. Se informa ademas de varias rutas cortadas producto del evento hidrometeorologico. pic.twitter.com/tuJLzccAlV - Red Geocientifica de Chile (@RedGeoChile) January 28, 2020

?URGENTE | 1 muerto, 2 desaparecidos y 40 casas destruidas por aluvion en El Transito, #Atacama pic.twitter.com/czHMuQrtcM - Vallenar Online (@VallenarOnline) January 28, 2020

Ziare.

com

Conform Red Geocientifica de Chile, o persoana a murit si patru sunt disparute. De asemenea, zeci de case au fost distruse in totalitate, conform presei internationale.Autoritatile au decretat stare de catastrofa in urma inundatiilor care au afectat mai multe orase si au lasat pe drumuri zeci de oameni.Autoritatile intervin in zonele afectate, ajutand oamenii sa scoata noroiul din case pentru a se putea intoarce in ele.In zona s-au deplasat mai multi oficiali pentru a constata pagubele produse agriculturii.A.G.