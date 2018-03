O nava-cargo la bordul careia era un roman a luat foc in Marea Arabiei

Ziare.

com

Romanul a fost salvat, a transmis liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihalcioiu.Incendiul a izbucnit la bordul navei Maersk Honam, care circula dinspre Singapore spre Canalul Suez, relateaza agentia ANSA si site-ul MarineLink.com. Nava se afla in prezent in Marea Arabiei, la circa 1.800 de kilometri sud-est de zona Salalah, situata in Oman.Compania maritima daneza Moller-Maersk a confirmat incidentul, precizand ca patru marinari sunt disparuti."Dupa ce au constatat ca eforturile de stingere a incendiului sunt inutile, membrii echipajului au transmis un semnal de urgenta; douazeci si trei de membri ai echipajului au fost preluati de o nava care se afla in apropiere, ALS Ceres. Patru membri ai echipajului sunt disparuti. Incendiul la bordul navei Maersk Honam continua, iar situatia vasului este critica", precizeaza compania.Doi dintre marinarii salvati au necesitat ingrijiri medicale.La bordul navei se aflau 27 de membri ai echipajului: unul din Romania, 13 din India, noua din Filipine, unul din Africa de Sud, doi din Thailanda si unul din Marea Britanie.